На турецком курорте виновником в провале туристического сезона стал рост цен

На турецких курортах наблюдается низкая заполняемость всего лишь 35-40%. Специалист по туризму Хами Кох считает, что причиной этого является давление на стоимость и изменение обменного курса в туристическом секторе.
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