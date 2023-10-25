Студенты Мордовии приняли участие в онлайн-флешмобе «Молодежь против наркотиков»

В Мордовии по инициативе сотрудников Eправления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, Мордовского республиканского молодежного центра в рамках 2 этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» прошел тематический онлайн-флешмоб «Молодежь против наркотиков».