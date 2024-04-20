Два землетрясения магнитудой 4,7 произошли у Южных Курил

В субботу, 20 апреля, в акватории Тихого океана возле Южных Курил произошло два землетрясения. Об этом передает «Интерфакс», ссылаясь на неназванного представителя Сахалинского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук.
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