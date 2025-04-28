Русская весна
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Русская весна

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Ночью отражен масштабный налет БПЛА на территорию России — Минобороны

Ночью отражен масштабный налет БПЛА на территорию России — Минобороны

Ночью Армия России отражала масштабный налет БПЛА на территорию России, сообщили в Минобороны. По данным на утро, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотников самолетного типа:  102 БПЛА — над территорией Брянской области,  9 БПЛА — над территорией Республики Крым,  2 БПЛА — над территорией Курской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над акваторией Черного моря.

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