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Царьград

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Авиация сбросила свыше 400 тонн воды для тушения пожара в Москве

Авиация сбросила свыше 400 тонн воды для тушения пожара в Москве

В Москве на Варшавском шоссе вспыхнул пожар в Институте вычислительной техники. Экстренные службы ликвидировали огонь на площади 1,5 тыс.

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