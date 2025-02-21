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Русская весна

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Бои на Брянском направлении: Армия России разносит позиции ВСУ у границы (ВИДЕО)

Бои на Брянском направлении: Армия России разносит позиции ВСУ у границы (ВИДЕО)

Армия России разносит позиции ВСУ у границы Брянской области. Российские войска уничтожают опорные пункты, пункты базирования, скопление пехоты и узлы связи ВСУ в Черниговской области, не давая врагу концентрировать силы для наступления на границу.

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