Бои на Брянском направлении: Армия России разносит позиции ВСУ у границы (ВИДЕО)

Армия России разносит позиции ВСУ у границы Брянской области. Российские войска уничтожают опорные пункты, пункты базирования, скопление пехоты и узлы связи ВСУ в Черниговской области, не давая врагу концентрировать силы для наступления на границу.
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