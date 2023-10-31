В Петербурге создали первую в России установку для ультразвуковой нарезки тортов

Специалисты питерской компании "Инлаб-Ультразвук" создали первую в России установку для автоматической нарезки тортов, конфет, батончиков, нуги, пастилы и других кондитерских изделий на равные порции без повреждений или замятия слоев при резке, об этом "Газете.