В Петербурге создали первую в России установку для ультразвуковой нарезки тортов

Специалисты питерской компании "Инлаб-Ультразвук" создали первую в России установку для автоматической нарезки тортов, конфет, батончиков, нуги, пастилы и других кондитерских изделий на равные порции без повреждений или замятия слоев при резке, об этом "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии