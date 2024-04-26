На улицах Марьина стали активно работать инспекторы МАДИ

Ежедневно с улиц округа за нарушения правил парковки эвакуируют порядка 25 машин. Корреспондент «ЮВК» побывала в рейде с сотрудником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и выяснила, какие правила чаще всего нарушают автолюбители.