На улицах Марьина стали активно работать инспекторы МАДИ

Ежедневно с улиц округа за нарушения правил парковки эвакуируют порядка 25 машин. Корреспондент «ЮВК» побывала в рейде с сотрудником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и выяснила, какие правила чаще всего нарушают автолюбители.
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