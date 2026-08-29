Мерц перед выборами может ввести отдельные от ЕС антироссийские санкции

REUTERS/Annegret Hilse Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует ввести дополнительные санкции против России в обход Евросоюза, чтобы ослабить позиции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) перед региональными выборами.
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