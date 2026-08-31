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Царьград

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Авксентьева предложила пересмотреть документы для бизнеса после атак

Авксентьева предложила пересмотреть документы для бизнеса после атак

Сардана Авксентьева отметила необходимость пересмотра списка документов для поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ.

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