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В Челябинской области регистрируется новый всплеск заболеваемости ОРВИ

В Челябинской области регистрируется новый всплеск заболеваемости ОРВИ

Эпидпорог среди взрослых превышен в 2,5 раза. На время новогодних каникул распространение ОРВИ немного снижало свою скорость.

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