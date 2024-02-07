Проект психологического сопровождения при диабете запустят в НИКИ детства

НИКИ детства запустит проект психологического сопровождения семей с детьми с диабетом. Он поможет тем, кто впервые столкнулся с таким диагнозом, и тем, кому сложно дается контролировать скачки сахара в крови ребенка.
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