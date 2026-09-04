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Шняги.Нет

3 подписчика

Смешные СМС-диалоги для поднятия настроения

Смешные СМС-диалоги для поднятия настроения

Отличная порция юмора из мира коротких сообщений. Заряд хорошего настроения гарантирован!Как думаете, такие переписки — это реальные диалоги или чей-то удачный креатив?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .

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