Смешные СМС-диалоги для поднятия настроения

Отличная порция юмора из мира коротких сообщений. Заряд хорошего настроения гарантирован!Как думаете, такие переписки — это реальные диалоги или чей-то удачный креатив?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .