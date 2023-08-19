Военное обозрение

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Глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ

Глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ

Сегодня в Швецию с официальным визитом прибыл украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой.

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