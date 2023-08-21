Журнал «Профиль»
Финляндия призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

Власти Финляндии планируют сохранить расходы на оборону не менее 2% от ВВП на долгие годы. В Хельсинки считают важным, чтобы другие страны Евросоюза также увеличили бюджет на оборону, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, выступая 21 августа на встрече глав дипломатических миссий страны.

Комментарии
