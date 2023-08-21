Финляндия призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

Власти Финляндии планируют сохранить расходы на оборону не менее 2% от ВВП на долгие годы. В Хельсинки считают важным, чтобы другие страны Евросоюза также увеличили бюджет на оборону, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, выступая 21 августа на встрече глав дипломатических миссий страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии