Финляндия призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

Власти Финляндии планируют сохранить расходы на оборону не менее 2% от ВВП на долгие годы. В Хельсинки считают важным, чтобы другие страны Евросоюза также увеличили бюджет на оборону, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, выступая 21 августа на встрече глав дипломатических миссий страны.