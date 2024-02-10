10 монстров из морских глубин, которых, кажется, породила сама преисподняя

Как говорил герой известного фильма: «Космос — это просто, там пустота». Видимо, поэтому наши рукотворные аппараты уже подобрались к самым границам Солнечной системы, но так и не исследовали больше 5% мирового океана.
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