Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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10 монстров из морских глубин, которых, кажется, породила сама преисподняя

10 монстров из морских глубин, которых, кажется, породила сама преисподняя

Как говорил герой известного фильма: «Космос — это просто, там пустота». Видимо, поэтому наши рукотворные аппараты уже подобрались к самым границам Солнечной системы, но так и не исследовали больше 5% мирового океана.

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