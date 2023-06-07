Царьград

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Несколько домов в посёлке Садовый под Новосибирском сгорели в ночном пожаре

Несколько домов в посёлке Садовый под Новосибирском сгорели в ночном пожаре

Огонь охватил один дом и перекинулся на соседние. Люди в ЧП не пострадали, но лишились имущества.В ночь на 7 июня в посёлке Садовый под Новосибирском случился крупный пожар, о котором рассказали очевидцы в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

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