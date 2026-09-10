Я узнала, что муж несколько лет переводил деньги незнакомой женщине

Я нашла это случайно, разбирая документы для оформления ипотечного рефинансирования. Мы с Игорем женаты одиннадцать лет, и за это время я привыкла, что финансовые вопросы у нас общие — общий счёт, общие траты, никаких секретов.
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