США пригрозили Грузии санкциями за "подрыв демократии"

США могут ввести ограничения в отношении грузинских властей, если законопроект о прозрачности иностранного влияния, который принял парламент страны, не будет изменен, заявил руководитель управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен.
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