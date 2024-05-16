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Царьград

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Под Харьковом пленили "особых" боевиков: ГУР Украины готовится провернуть "турецкую сделку"

Под Харьковом пленили "особых" боевиков: ГУР Украины готовится провернуть "турецкую сделку"

Под Харьковом пленили "особых" боевиков из спецотряда "Кракен*". ГУР Украины готовится провернуть "турецкую сделку", аналогичную ситуации с "азовцами*", поскольку в русском плену, по данным военных экспертов, находится до 70 "кракеновцев*".

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