Talanta: новый сенсор находит гексоген в концентрации 10 частей на квадриллион

Американские химики из Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории разработали электронный детектор взрывчатых веществ, который в перспективе сможет существенно ускорить прохождение предполетного досмотра в аэропортах.
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