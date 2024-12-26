Вучич и Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество Сербии и Украины

Двустороннее сотрудничество обсудили президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич, сообщил последний 26 декабря на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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