В Саранске создали самоклеящийся материал, поглощающий электромагнитные волны

В Саранске был создан материал, способный поглощать электромагнитные волны. Ученые из Мордовского госуниверситета имени Огарева разработали самоклеящийся радиопоглощающий материал, который отличается простотой использования и доступной ценой.
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