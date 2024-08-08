Турэксперт Арутюнов: систему "все включено" в Турции хотят отменить из-за расходов

В турецких отелях в ближайшее время хотят отменить систему all inclusive – "все включено". Это связано с большими расходами на такой тип приема туристов, а также с падением к нему интереса отдыхающих, объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с 360.
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