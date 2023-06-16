Голливудский мэтр некоторое время сомневался в отцовстве и даже настоял на внутриутробном ДНК-тесте Менее чем через месяц после того, как Аль Пачино подтвердил, что он и его подруга, 29-летняя Нур Альфаллах ждут ребенка у родился сын по имени Роман.