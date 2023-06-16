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83-летний Аль Пачино снова стал отцом — мальчику дали русское имя

83-летний Аль Пачино снова стал отцом — мальчику дали русское имя

Голливудский мэтр некоторое время сомневался в отцовстве и даже настоял на внутриутробном ДНК-тесте Менее чем через месяц после того, как Аль Пачино подтвердил, что он и его подруга, 29-летняя Нур Альфаллах ждут ребенка у родился сын по имени Роман.

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