В Госдуме предложили запретить продажу некоторых банковских продуктов

Депутат Госдумы Евгений Марченконаправил письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой запретить кредитным учреждениям продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования.
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