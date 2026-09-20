Спорт и диета
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Спорт и диета

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Груша как тихий союзник: размышления о фрукте, который мы недооцениваем

Груша как тихий союзник: размышления о фрукте, который мы недооцениваем

Есть продукты, которые живут с нами всю жизнь, но при этом остаются почти невидимыми. Мы проходим мимо них в магазине, автоматически тянемся к более ярким и привычным вариантам, а о них вспоминаем лишь изредка — как о чём-то второстепенном.

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