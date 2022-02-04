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Китай запустил разработку четырех скважин сланцевого газа в Фулине

Китай запустил разработку четырех скважин сланцевого газа в Фулине

Четыре новые скважины сланцевого газа на месторождении сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая были введены в эксплуатацию, что укрепило энергоснабжение на праздниках в стране, сообщает агентство Синьхуа.

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