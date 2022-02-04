Китай запустил разработку четырех скважин сланцевого газа в Фулине

Четыре новые скважины сланцевого газа на месторождении сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая были введены в эксплуатацию, что укрепило энергоснабжение на праздниках в стране, сообщает агентство Синьхуа.