В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже пожертвований прихожан храма

«В кратчайшие сроки сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в хищении пожертвований из домового храма, освященного в честь Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице.