"Прописные истины": Русские египтологи опровергли сообщения СМИ об открытии тайн пирамид и Сфинкса

Всплеск сообщений якобы о существовании тайных залов то ли под Сфинксом, то ли под пирамидами в египетской Гизе - просто шумиха СМИ, подогретая вбросами американских учёных, которые переупаковали давно известные науке сведения в своих пресс-релизах.