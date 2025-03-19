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Стало известно, какие ранние симптомы кори легко спутать с обычной простудой

Стало известно, какие ранние симптомы кори легко спутать с обычной простудой

Первые четыре дня до появления признаков человек уже может быть заразным.Корь - это серьёзное инфекционное заболевание, которое на начальных стадиях бывает сложно диагностировать.

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