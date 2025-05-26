Steak Lovers
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Steak Lovers

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Посадите помидоры как делали в колхозах и получите богатый урожай. Подкормка полностью натуральная

Посадите помидоры как делали в колхозах и получите богатый урожай. Подкормка полностью натуральная

Крупные и вкусные помидоры зависят не только от сорта, но и от правильной посадки и питания. Использование натуральных удобрений, таких как дрожжи и измельченная яичная скорлупа, способствует ускорению цветения и укреплению корней, обеспечивая растениям энергию и полезные микроэлементы.

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Комментарии
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Fialka
прямо не разбавленным дрожжевым раствором поливать
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12 час.
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