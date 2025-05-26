Посадите помидоры как делали в колхозах и получите богатый урожай. Подкормка полностью натуральная

Крупные и вкусные помидоры зависят не только от сорта, но и от правильной посадки и питания. Использование натуральных удобрений, таких как дрожжи и измельченная яичная скорлупа, способствует ускорению цветения и укреплению корней, обеспечивая растениям энергию и полезные микроэлементы.