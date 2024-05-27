Кеннеди-младший: Власти США подвергают цензуре критику конфликта на Украине

На 24 мая национальный съезд Либертарианской партии в Вашингтоне стал местом выступления независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, который обвинил администрацию Соединённых Штатов в цензуре критики конфликта на Украине.
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