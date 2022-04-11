В Госдуме предложили запретить российским чиновникам выезд за границу

Российским государственным служащим в текущей ситуации не стоит выезжать из России. В стране есть множество внутренних проблем, потому покидать границы РФ можно только для решения государственных задач, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Российским государственным служащим в текущей ситуации не стоит выезжать из России. В стране есть множество внутренних проблем, потому покидать границы РФ можно только для решения государственных задач, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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