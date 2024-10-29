В Ленинградском зоопарке продемонстрировали, как полосатые мангусты играют в прятки

Хищники прогулялись, когда вышло солнышко После того, как днем 28 октября в Санкт-Петербурге наладилась погода, полосатые мангусты из Ленинградского зоопарка решили насладиться шуршащей листвой и ласковыми лучами солнца, сообщили в пресс-службе учреждения.