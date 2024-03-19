Заммэра Ракова рассказала о возможности пожениться на сцене под зрительские овации

Акция приурочена ко дню рождения театра «Геликон-опера» 19 марта Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, сообщила представителям СМИ о выездных регистрациях брака, приуроченных к дню рождения музыкального театра «Геликон-опера».
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