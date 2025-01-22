Чему учат детей в разных странах?

Наблюдать за цветением сакуры, правильно спорить, быть здоровым и счастливым: в некоторых школах мира учеников не ограничивают базовыми предметамиФото: Mikhail Davidovich/Фотобанк Лори Уроки счастья В некоторых школах Германии наряду с физикой, алгеброй и немецким языком преподают уроки счастья.