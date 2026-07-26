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Утро.ru

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Собчак объяснила, что мешает ей снова стать матерью

Собчак объяснила, что мешает ей снова стать матерью

Ксения Собчак откровенно рассказала, почему в ее семействе пока не планируют пополнение. Звезда соцсетей призналась, что вопрос рождения еще одного малыша остается для нее непростым – решиться на этот шаг ей мешают глубокие внутренние переживания.

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