Собчак объяснила, что мешает ей снова стать матерью

Ксения Собчак откровенно рассказала, почему в ее семействе пока не планируют пополнение. Звезда соцсетей призналась, что вопрос рождения еще одного малыша остается для нее непростым – решиться на этот шаг ей мешают глубокие внутренние переживания.
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