Пенсионеры станут богаче. Подробности

В феврале все пенсионеры, как работающие, так и неработающие, получат прибавку к своим пенсиям. При этом индексация будет произведена задним числом с учетом данных за январь, то есть будет сделан перерасчет за прошлый месяц.
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