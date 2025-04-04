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Аргументы и Факты

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Окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня

Окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня

По информации телеканала NBC News со ссылкой на источники в американской администрации, приближённые к Дональду Трампу лица настоятельно рекомендуют ему воздержаться от нового телефонного контакта с российским президентом Владимиром Путиным до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение о прекращении огня на территории Украины.

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