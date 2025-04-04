Окружение Трампа советует не звонить Путину до согласия на прекращение огня

По информации телеканала NBC News со ссылкой на источники в американской администрации, приближённые к Дональду Трампу лица настоятельно рекомендуют ему воздержаться от нового телефонного контакта с российским президентом Владимиром Путиным до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение о прекращении огня на территории Украины.