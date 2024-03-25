Теракт (жертв больше, чем на Дубровке в 2002-м) актуализирует вопрос о возвращении смертной казни

Как известно, после присоединения Российской Федерации к Совету Европы и подписания протокола №6 к Конвенции о защите прав человека в 1997 году в стране был введён мораторий на казни.
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