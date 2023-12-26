15 самых дорогих видеоигр в истории, чей бюджет превосходит стоимость многих голливудских фильмов

Предлагаю вам взглянуть на список самых дорогостоящих компьютерных игр в истории. При подсчётах экспертами были учтены траты выпускающих компаний на разработку и маркетинг, а также погрешности, связанные с инфляцией.
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