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Вечерний Новосибирск

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Пять пассажиров пострадали в перевернутой маршрутке 91 в Новосибирске

Пять пассажиров пострадали в перевернутой маршрутке 91 в Новосибирске

Информация о происшествии на ул. Большевистской появилась в паблике АСТ-54. Один из подписчиков сообщил, что маршрутное такси № 91 опрокинулось между АЗС «Газпромнефть» и «METRO», пассажиры выбираются через люк: «Кто-то подрезал маршрутку, она перевернулась, пассажирам пришлось эвакуироваться через люк.

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