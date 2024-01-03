Пять пассажиров пострадали в перевернутой маршрутке 91 в Новосибирске

Информация о происшествии на ул. Большевистской появилась в паблике АСТ-54. Один из подписчиков сообщил, что маршрутное такси № 91 опрокинулось между АЗС «Газпромнефть» и «METRO», пассажиры выбираются через люк: «Кто-то подрезал маршрутку, она перевернулась, пассажирам пришлось эвакуироваться через люк.