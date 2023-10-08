Предстоящая в начале декабря индексация тарифов на услуги пассажирских и грузовых перевозок позволит РЖД и дальше исполнять свои обязательства по планомерному повышению зарплат сотрудников компании и развивать собственные инвестпрограммы, рассказал генера

﻿﻿Предстоящая в начале декабря индексация тарифов на пассажирские и грузовые перевозки позволит РЖД продолжить выполнение взятых на себя обязательств по планомерному повышению заработной платы сотрудников компании и разработке собственных инвестиционных программ, заявил генеральный директор ОАО "РЖД" Юрий Саакян Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ.