Завтра, 22 ноября, в Омске открывается первый в этом сезоне каток для массовых катаний - в СК «Юность».
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Завтра, 22 ноября, в Омске открывается первый в этом сезоне каток для массовых катаний - в СК «Юность».