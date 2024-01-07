В Санкт-Петербурге зафиксирована самая низкая температура за последние 74 года

Температура в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, в пятницу упала до -25,3 градуса по Цельсию – такого мороза город не видел уже 74 года, сообщил главный метеоролог города Александр Колесов.
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