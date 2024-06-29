Жюльен в мешочках из слоёного теста — ещё нежнее и сытнее (и кокотницы не нужны)

Традиционно жюльен готовится в глиняных горшочках или мисках, но в тех случаях, когда ужин рассчитывается на большое количество гостей, в домашних условиях может не оказаться достаточного количества подходящей посуды.
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