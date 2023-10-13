Путин назвал Россию свободной страной

Россия является свободной страной, никаких ограничений на перемещения нет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ, говоря о возвращении уехавших сограждан.
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