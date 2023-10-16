Mysl Polska: Польша проигрывает в экономике и политике из-за Украины

Польша проигрывает на экономической и политической сфере из-за конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska.
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