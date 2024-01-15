Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    не обязательно кричать)) можно просто требовать выполнение хотелокТри «прелести», к...
  • Александр Григоров
    В нормальных семьях оно и существует ..там не кричат я главный ( разве что в шутку)Три «прелести», к...
  • Владимир Соколов
    эта ваша такая))а есть и другие))) это я про равноправие и тому подобное))Три «прелести», к...

Три «прелести», которые ждут женщину, если мужчина хочет быть главой семьи, но не вывозит

Три «прелести», которые ждут женщину, если мужчина хочет быть главой семьи, но не вывозит

Знаете, что объединяет всех одиноких «специалистов по отношениям» и «мужских психологов», которых сейчас развелось в разы больше, чем женских? Они все, как заведенные, твердят про безусловное лидерство мужчины в семье.

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Комментарии
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Владимир Соколов
эта ваша такая))а есть и другие))) это я про равноправие и тому подобное))
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15 час.
Александр Григоров
В нормальных семьях оно и существует ..там не кричат я главный ( разве что в шутку)
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13 час.
Владимир Соколов
не обязательно кричать)) можно просто требовать выполнение хотелок
Ответить
10 час.

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